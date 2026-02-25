RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

City BreakfastVëlos- a Foussgängerweeër solle "sécher, confortabel, direkt, kohärent an attraktiv" ginn

Claudia Kollwelter
Um traditionelle City Breakfast vun der Stad Lëtzebuerg goufen e Mëttwoch de Moien Detailer zum Konzept vun der Mobilité douce presentéiert.
Update: 25.02.2026 10:50
Am Beräich vun der Mobilité douce wier an de leschte Jore vill gemaach ginn, mee et wier nach Sputt no uewen, sou de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt.
© Christophe Hochard (Archivbild)

“Sécher, confortabel, direkt, kohärent an attraktiv”, sou sollen d’Weeër an der Stad fir d’Vëloen an och d’Foussgänger an Zukunft sinn. Dat gouf e Mëtwoch de Moien um traditionelle City Breakfast an der Stad Lëtzebuerg betount, wou d’Konzept vun der Mobilité douce méi detailléiert presentéiert gouf. An de leschte Jore wier vill gemaach ginn, mee et wier nach Sputt no uewen, huet de Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmidt ënnerstrach. Zu de Mesuren, déi dëst an och nächst Joer sollen ëmgesat ginn, gehéiert zum Beispill eng bidirektional Vëlospist iwwert de ganze Boulevard Roosevelt.

An der Avenue Jean-Pierre Pescatore gi fir eng separat Vëlospist eng Partie Parkplazen ewechgeholl, genee wéi och op der Haaptstrooss um Cents, wou eng bidirektional Pist hikënnt. Vue datt an zwee Joer d’Bréck tëscht dem Cents am Weimeschhaff/Kierchbierg soll fäerdeg sinn, wier et wichteg, datt bis dohin och am Quartier selwer d’Weeër verbessert ginn, huet de Mobilitéitsschäffen erkläert.

Op kritesche Plaze sollen déi nei Weeër dann och rout gekennzeechent ginn. Ob a wéi eng Faarf d’Vëlospiste solle kréien, dorop wollt de Patrick Goldschmidt zu dësem Moment nach net äntweren. Tëscht der Jugendherberg am Pafendall an der Kräizung vun der Rue de Clausen gëtt d’Parksträif iwwerdeems och ewechgeholl, fir datt d’Foussgänger an Zukunft do méi Plaz hunn.

Wann d’Mesurë komplett ëmgesat géife ginn, kéint een op 18% Vëlosverkéier an der Stad kréien. Dat wier optimistesch, huet de Patrick Goldschmidt zouginn, mee et wier awer méiglech, wann een e séchert an intuitiivt Netz hätt. Et wier wichteg, datt d’Leit, déi am urbane Raum wunnen, kënnen op den individuellen Auto verzichten a mam Bus, zu Fouss oder mam Vëlo eng gutt Alternativ hunn.

Am meeschte gelies
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
5
Bis zu 3.000 Euro Schued
Zu Nouspelt goufen nom Buergbrennen d'Baatsche vun engem Zelt zerschnidden
Fotoen
Ermëttlunge lancéiert
Kannerpornografesch Fotoen an der Zell vum belsche Seriemäerder Dutroux fonnt
Mord a Restaurant um Kierchbierg 2022
Parquet général freet am Appell 30 Joer Prisong
Audio
Méi Koherenz am Fondamental
Medien, KI an "Education affective et sexuelle" ginn Thema an der Grondschoul
Audio
20
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Chemin cyclable"
Méi Plaz fir de Vëlo op der Strooss tëschent Alzeng a Siren
Video
Fotoen
7
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt méi deier
Op der Pompel
98er Bensinn, Diesel a Masutt gi méi deier
Scho fréi moies op Vältesdag war um Findel vill lass.
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
10
Trotz technesche Fortschrëtter am Automobilsecteur
Regierung denkt net drun, d’Autoe manner dacks an de Contrôle technique ze ruffen
46
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.