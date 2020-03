Op der Uklo-Bänk sëtze mam Marco Mille, mam Fränk Schneider a mam André Kemmer 3 fréier Geheimdéngschtler.

Hinne gëtt am wesentlechen 3 Saachen reprochéiert: Eng illegal Oflauschteraktioun, d'Klaue vun Daten an d'Privatsphär net respektéiert ze hunn. Konkret geet et em d'Fro, op déi 3 de Geschäftsmann Mariotto legal ofgelauschtert hunn.

Ee vun den Zeien ass de Jean-Claude Juncker, deen e Mëttwoch dierft un d'Rei kommen. Als Staatsminister war hie politesch responsabel fir d'Aktivitéite vum SREL, an hätt Oflauschteraktioune missten autoriséieren.

Am Raum steet jo och d'Rumeur, dass e Gespréich tëscht dem Jean-Claude Juncker an dem Grand-Duc Henri, opgeholl gi war, an op enger verschlësseléter CD gespäichert, déi allerdéngs wéi et schéngt net dechiffréiert kéint ginn.

8 Sitzunge sinn emol bis den 13. Mäerz virgesinn.

Am Oktober 2013 war d'CSV-LSAP-Regierungskoalitioun ëm de Premier Juncker jo zerbrach, nodeems Mëssstänn beim SREL an enger Enquête-Kommissioun vun der Chamber erauskomm waren, an et doduerch zu politesche Reiwereien koum.