Huet een déi éischt zwanzeg Minutte just Geräischer héieren, waren déi 44 dono méi interessant.

Am Frisbee-Prozess war en Donneschdeg Audio-Dag: Dat ominéist Spionage-Auer-Gespréich tëschent dem SREL-Chef Marco Mille an dem Premier Jean-Claude Juncker ass virgespillt ginn an zwar ganz.

Dat ganzt Gespréich tëscht Juncker a Mille

An dat huet zum Deel geklongen, wéi en experimentellt Hörspill vun der manner interessanter Zort. Et gouf Gegréckels a Geraschels, et huet een d'Klacke vun der Kathedral héieren an onverständlech Stëmmen am Staatsministère, eng 20 Minutten laang Téin, déi näischt bruecht hunn. An herno, déi vun haut aus gehéiert immens ironesch Wieder vum Marco Mille, dee sengem Chef seet, hie misst dermat rechnen, ofgelauschtert ze ginn. Iwwerdeems d'Auer alles ophëlt. Passons.

Dëst Gespréich ass natierlech ofgespillt ginn wéinst der Passage, wou de Marco Mille dem Premier seet, deen hätt déi illegal Ecoutten op de Loris Mariotto autoriséiert a wou de Premier seet, si hätten zwee Deeg laang nogelauschtert. Et ass een do also am Kär vum Prozess géingt SREL-Leit. Dem Klengste vun deenen, dem André Kemmer säin Affekot ass de Pol Urbany, fir dee kloer an däitlech d'Konklusioun muss gezu ginn, datt den Här Juncker déi Ecoute muss autoriséiert gehat hunn.

Fir de Pol Urbany ass et ganz kloer, datt do gefollegt ginn ass, vu ganz uewen no ganz ënnen an de Client vum Pol Urbany ass do ganz ënnen an der Ketten.

De Riichter hat e Mëttwoch déi ganz Aueren-Aktioun vum Marco Mille op de Premier extraodinairement grave genannt. Dat huet sech beim x-te Nolauschteren alt erëm eng Kéier confirméiert.