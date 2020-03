Den Enquêteur wéisst och nach net, wien ofgelauschtert huet, a beim SREL géif et keng Schrëftstécker zur Frisbee-Affär ginn.

"De Jean-Claude Juncker sot, hien hätt keng Autorisatioun fir eng Ecoute an der sougenannter Procédure d'urgence op den Elektronikspezialist Loris Mariotto ginn!": Dat war eng vun den Haaptaussoen e Freideg de Moien um 4. Dag vum sougenannte SREL- oder Frisbee-Prozess um Stater Geriicht.

Um Freideg sinn déi zwee Enquêteure vun der Police judiciaire gehéiert ginn, déi sech mat deem Ganzen, respektiv mat deem Technesche befaasst hunn. Interessant war virun allem d'Dépositioun vum Haaptenquêteur.

Frisbee-Prozess (4. Dag) / Reportage vum Eric Ewald

Fir dee Mann, deen zanter 3 Joer an der Pensioun ass, stellt sech ënner anerem d'Fro, ob den deemolege Staatsminister iwwer all Aspekter vun der Ecoute op de Loris Mariotto opgekläert gouf. Op Grond vum Jean-Claude Juncker senger Ausso „Mir hunn (...) näischt héieren, déi zwee Deeg, wou mir gelauschtert hunn“ kéint ee mengen, hie wär am Bild gewiescht, sou den Enquêteur. D'Ecoute hätt sech awer iwwer 4 Deeg gezunn. De Marco Mille hätt dogéint ausgesot, d'Ecoutten am Kader vun der Procédure d'urgence wäre vum deemolege Premier autoriséiert ginn. Nodeems den André Kemmer am Januar 2007 eng CD krut, op där e brisant Gespréich tëscht dem Jean-Claude Juncker an dem Grand-Duc Henri sollt sinn, hätt een um SREL erausfonnt, dass dorop keen Audiofichier war. Doropshi wär et zu engem Gespréich Mille-Juncker komm, engem Gespréich Kemmer-Mariotto an nees engem Gespréich Mille-Juncker.

No der Ecoute op de Loris Mariotto hätt de Marco Mille gesot, et hätt ee sech geiert. Op der Post wär awer keng Trace dozou fonnt ginn, wien déi Ecoutte geschalt huet, op där aler Anlag vum SREL wär alles geläscht gewiescht an et wéisst ee bis haut net, wie gelauschtert huet. Beim SREL géif et och keng Schrëftstécker a Saache Frisbee ginn.

Op d'Fro hi vum President vum Geriicht, wat d'Motivatioun vum Loris Mariotto gewiescht wär, huet den Enquêteur erkläert, hie kéint keng erkennen. Wéi d'Affär dunn an d'Medie koum, hätt ee sech gefrot, wien e Motiv dofir hätt: De Marco Mille an den André Kemmer wuel net, ma de Fränk Schneider hätt kënnen eent hunn, wéinst dem Schued, deen him entstane wär. E Beweis dofir hätt een awer net.

Um Ufank vun der Sëtzung hat en Ingenieur an der Informatik betount, dass op kenger vun den CDen, déi hien ënnert d'Lupp geholl hat, en Audiofichier drop war. Dëse Prozess geet en Dënschdeg virun.

D'Zeie sinn all gehéiert ginn



Frisbee-Prozess (4. Dag)/ Reportage Nico Graf

D'Zeie sinn erduerch, d'Ugekloten hu gesot wat se ze soen haten an déi nächst Woch gëtt plädéiert am Frisbee-Prozess. Wou jo dräi fréier SREL-Männer ugeklot sinn, illegal Ecoutte gemaach ze hunn. E Freideg de Moie krut de Prozess eng interessant Tournure.

Een Dréi, deen net direkt dermat ze dinn hat, op d'Ecoutten op de Loris Mariotto illegal waren oder net, mä et war op eemol d'Fro: firwat dat Alles? De fréiere SREL-Chef Marco Mille hat do eng interessant éischt Äntwert: si hätten als SREL der Rumeur vun der kryptéierter CD missen nogoen, well hire Chef Juncker op déi éischt Infoen doriwwer esou derapéiert reagéiert hat.

Et stoungen awer nach weider Firwart-Froen am Raum. Wien huet firwat alles geleakt? En Enquêteur huet mam décke Fanger op den zweete Mann aus dem SREL, de Frank Schneider gewisen. Deen huet sech gewiert a gesot et misst ee sech déi üblech Fro à qui profite le crime? stellen. Äntwert: hie wier haut net Premier.

De Marco Mille fir säin Deel sot um Enn vu sengem Optrëtt haut de Saz "ee Punkt läit mer nach um Häerz", du brécht seng Stëmm a se seet näischt méi. Iergendwéi och eng finster Allusioun.

Den Affekot vum Frank Schneider, de Laurent Ries, huet iwwer Saachen, déi nach ze soen wieren, am Interview mat spekuléiert: "Ech betruechten dat als een Joker. Mä wësst dir een Joker, dee kann och ganz geféierlech ginn. Ech mengen, datt den Här Schneider an och déi aner zwee Prévenueen deen nämmlechten Joker an der Täsch hunn. Et si Saachen, déi gravissime sinn an ech mengen den Här Mille sot jo och: "Ech hunn nach eppes um Häerz". Et war dunn eng Paus vu méi wéi enger Minutt an du sot hien: "Ech hunn näischt méi ze soen". Ech mengen et si Saachen, déi muss ee sech gutt iwwerleeën. Dass Onwichteg, et muss ee jo nach all Wourecht ausschwätzen".

Wie méi misst wëssen, sot den Affekot Pol Urbany, dat wier den Instigateur Loris Mariotto. Deen awer als Partie civile net ënner Eed ze froe wier. De Pol Urbany wëll bei den eigentleche Prozess-Sujete bleiwen, seet awer och: "Natierlech bleiwe mir alleguer ganz hongereg an deem Prozess hei, well mir hunn eng Verbindung Bommeleeër, mir hunn eng Verbindung eng droleg Verbindung mat deem Mariotto, wat ee komesche Personnage ass a wou zu Recht gefrot gëtt, wat waren d'Motivatiounen dovunner. Déi Saache sinn awer alleguer net opgekläert ginn an der Enquête, an der laange Enquête, déi gemaach ginn ass. Dofir si mir kee Punkt weider an dofir kënne mir och keng weider Diskussiounen ufänken. Elo maache mir dat wat an dësem Prozess ass, dat sinn déi zwee Punkten, an domadder fäerdeg."

Déi nächst Woch gëtt plädéiert. Iwwer illegal Ecoutten an detournéiert Beweiser. A vläicht gëtt et awer nach Surprisen.