Net eens si sech d'EU an d'Fluchgesellschaften awer iwwert de social Distancing am Fliger.

Vun der EU gëtt et elo Richtlinne fir Fluchreese wärend der Coronapandemie. Passagéier a Fluchpersonal musse Masken undoen, heescht et vun der europäescher Agence fir Fluchsécherheet. Konkret kréien d'Airlines recommandéiert, datt se derfir suergen, datt jiddereen am Fliger eng Mask undeet, wann en an de Fliger eraklëmmt a se réischt ausdeet, wann een op der Destinatioun ukomm ass. Fir Kanner ënner 6 Joer wieren Ausnamereegelen awer méiglech.

D'Maske sollten all 4 Stonne gewiesselt ginn. D'Passagéier sollten dowéinst genuch Maske mathuelen an och d'Fluchgesellschafte selwer sinn opgeruff, e Stock unzeleeën. An et sollt am Fliger, esou wäit dat méiglech ass, och e Mindestofstand agehale ginn. Fir eng Distanz vun annerhallwem Meter ze garantéieren, sollt, wann et der EU nogeet, ee Sëtz pro Rei respektiv all zweet Rei am Fliger fräi gelooss ginn. An och de Service u Bord sollt op e Minimum reduzéiert ginn.

D'EU wëll erreechen, datt d'Leit sech am Fliger sécher fillen, huet déi zoustänneg Transportkommissärin Adina Valean erkläert. Der Aviatioun kéint esou gehollef ginn, fir d'Suitte vun der Pandemie an de Grëff ze kréien.

D'Fluchkompanien awer hu schonn hire Widderstand géint déi virgeschriwwen Distanzreegelen am Fliger annoncéiert. D'IATA, déi international Associatioun vum Aviatiounssecteur, déi 290 Airlinne regroupéiert, huet sech schn géint de "social distancing" u Bord ausgeschwat, well doduerch d'Rentabilitéit an der ugeschloener Fligerei weider erofgeet an d'Ticketspräisser klamme géifen.