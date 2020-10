Dat geet aus dem Rapport 2020 iwwert d'Effikassitéit an d'Qualitéit vun der Justiz um "ale Kontinent" ervir, deen elo erauskoum.

Et ass dat den 8. Rapport vun der europäescher Kommissioun fir d'Effikassitéit vun der Justiz vum Europarot. Dora goufen d'Justizsystemer vu 45 europäesche Länner, dorënner Lëtzebuerg, analyséiert. Den Eric Ewald huet verschidden Zuelen a Fakten erausgepickt. De Budget vum Lëtzebuerger Justizsystem ass tëscht 2016 an 2018 ëm 8% an d'Luucht gaangen, virzejoert huet de Grand-Duché zu am Ganze 5 Länner gehéiert, déi kee Geriichtsservice un de Privatsecteur iwwerdroen haten, an zu 4 Länner, an deenen d'Parteien näischt hu misse bezuelen, fir eng Geriichtsprozedur kënnen ze lancéieren.

D'Zuel vun haaptberuffleche Riichter goung tëscht 2010 an 2018 ëm 35,4% erop, sou dass ee virun zwee Joer mat hirer 36,2 op 100.000 Awunner am europäesche Spëtzepeloton louch. Dogéint sinn 9 Vertrieder vum Parquet pro 100.000 Awunner eng, wéi et heescht, schwaach Zuel. Si stellen och keng Variatioun tëscht 2010 an 2018 duer, sou dass Procureuren zu Lëtzebuerg eng Aarbechtslaascht hunn, déi "assez importante" ass. Sou hu si 10,24 strofrechtlech Affären op 100 Awunner traitéiert, woumat si Nummer 1 an Europa waren. 4,46 dovu goufe "sans suite" klasséiert, 1,85 koumen an eng Sëtzung an 62% vun deenen Affäre sinn ofgeschloss ginn. Eist Land ass eent vun am Ganze 7, an deenen de Prozentsaz u Fraen ënnert de Riichter am héchsten ass, Riichter, déi iwwregens, d'selwecht wéi Procureuren, um Ufank vun hirer Karriär ronn 40% méi verdénge wéi den nationale Bruttoduerchschnëtt. Pro 100.000 Awunner hei am Land gëtt et iwwerdeems 1,3 Geriichter. A wat soss Affären ugeet, goufen 2018 100% vun deenen am Zesummenhank mat Asyldemanden a 96% a Saachen Droit d'entrée et de séjour vu Frieme gekläert.

Zu gudder Lescht ass am Rapport nach ervirgehuewen, dass e Gesetzprojet an der Maach ass, fir d'Onofhängegkeet vum Parquet ze stäerken.