D’europäesch Investitiounsbank hei zu Lëtzebuerg ass verfollegt vu Mobbing-Virwërf an Angscht. Dat ass den Titel vun engem Artikel vu Bloomberg an deem ënnert anerem Rieds geet vun enger Mataarbechterin vun der EIB, déi rezent vun engem Balcon vun der Bank an den Doud gesprongen ass. Schonn 2013 hat sech e Stagiaire am Gebai vun der EIB d’Liewe geholl.

Eng 20 Mataarbechter an Ex-Mataarbechter vun der Investitiounsbank sote Bloomberg si hätte Mobbing selwer gesinn oder erlieft. Puer vun hinnen hätte vun deplacéierten Aussoen oder sexuellen Avancë geschwat. D’Hallschent vun hinne sot, si hätte selwer schonn iwwert Selbstmord nogeduecht.

D’EIB seet selwer et géing kee Beweis ginn, fir e Lien tëscht de Suiciden a Problemer op der Aarbecht.

Nom Bericht vu Bloomberg wëll déi zoustänneg Kommissioun am Europaparlament sech dës Woch mat der Situatioun bei der europäescher Investitiounsbank ënnerhalen.