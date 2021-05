Vun enger Wafferou tëscht Palestina an Israel ass een nach ëmmer wäit ewech.

Israel huet den Hamas „Joren zeréckgesat", esou den israeelesche Premier Benjamin Netanyahu. Hien huet der Regierung hir Beméiungen an hire militären Operatioune géint déi palestinensesch Militanten am Gaza en Dënschdeg den Owend nach eng kéier ënnerstrach. Kritik kënnt awer vum Leader vun der palestinensescher National Partei, an engem BBC-Interview kritiséiert de Politiker d'Attacken. D'Palestinenser wiere prett fir e Waffestëllstand – ma dofir missten Israelien fir d'éischt mam Schéissen ophalen.

Vun enger Wafferou ass ee wäit ewech. D'Ënnerstëtzung vu bausse léisst op sech waarden. D'EU-Ausseminister konnte sech en Dënschdeg a Portugal net op eng Deklaratioun fir eng Wafferou eenegen, well ee Kandidat blockéiert huet.

Déi aktuell Situatioun wier frustréierend, esou de Lëtzebuerger Chef-Diplomat.

Jean Asselborn: „Datt mer mol als Europäesch Unioun net am Stand waren, fir ze soen, datt dat Gefecht, dee Krich, muss ophalen, an datt genuch Leit gestuerwe sinn, ass traureg. Op der israelescher Säit sinn et 10, do sinn och Kanner dobäi. Op der palestinensescher Säit a Gaza sinn et der bal 250."

D'Resultat vun der Reunioun ass een net verbindlechen Text, an deem ee festhält, datt d'Gewalt misst ophalen – béid Säit gi condamnéiert.

Jean Asselborn: „Mir condamnéieren den Hamas fir déi Rakéiten, déi aus Gaza eriwwer an Israel geschoss ginn. Mir soen, Israel huet d'Recht, sech ze verteidegen, dat awer an de Proportiounen, ewéi dat am internationale Recht virgesinn ass. Mir soen och, datt et wichteg ass, datt Israel ophält mat de Besetzungen, an datt Israel och ophält, an Ost-Jerusalem Leit aus hiren Haiser ze dreiwen."

Eng richteg Negociatioun tëscht Israelien a Palestinenser wier elo vun héchster Wichtegkeet. Et wier un der Europäescher Unioun, hei déi richteg Konditiounen ze schafen an duerno zesumme mat den USA, Russland, an der Uno ze diskutéieren.

Den UN Sécherheetsrot ass iwwerdeems och net zu enger Deklaratioun komm. Hei hunn d'USA hire Back-Up refuséiert.

PDF: De Message vum Jean Asselborn

De Communiqué