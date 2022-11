Schonn zejoert war d'Monica Semedo vum deemolegen Parlamentspresident David Sassoli wéinst Harcèlement psychologique fir zwou Woche suspendéiert ginn.

Nodeems ee fréiere Mataarbechter zejoert eng Plainte beim zoustännege Comité am Europaparlament deposéiert hat, gouf eng Enquête lancéiert, déi elo ofgeschloss ass.

Wéi et am WORT heescht, koum dee Comité zur Konklusioun, datt d'Reprochë fondéiert sinn an et sech effektiv op en Neits em Harcèlement psychologique handelt.

Dee Comité huet säi Rapport der Parlaments-Presidentin Roberta Metsola ginn, un där et elo ass, fir eng Decisioun ze huelen, ob a wéi eng Sanktioune géint déi fréier DP-Politikerin decidéiert ginn. Am Raum steet eng Suspensioun vun e puer Wochen, wärend där d'Madamm Semedo dann net dierf u Sëtzungen deelhuelen.

Déi definitiv Decisioun iwwer eventuell nei Sanktiounen géint d'Monica Semedo soll am Dezember oder Januar geholl ginn.

Schonn zejoert war d'Monica Semedo vum deemolegen Parlamentspresident David Sassoli wéinst Harcèlement psychologique fir zwou Wochen suspendéiert ginn an hat doropshin hir DP-Parteikaart ofginn.

WORT-Informatiounen no sollen déi nei Sanktiounen dës Kéier e Stéck méi zolidd ausfalen.

Aus Kreesser vu fréiere Mataarbechter heescht et, d'Aarbechtsklima am Staff vun der Madamm Semedo wier net z'erdroe gewiescht, et wieren onrealistesch Uspréch un d'Assistente gestallt ginn a Rieds geet och vun stännegem mentalen Drock.

Zanter datt d'fréier liberal Politikerin am Parlament ass, wieren ewell 8 Mataarbechter komm an nees gaangen.

Nodeem d'Monica Semedo aus der DP ausgetrueden ass, ass Si awer weider Member vun der liberaler Renew-Fraktioun.