D'Europäesch Zentralbank (EZB) huet am Juli 2021 eng Etüd iwwer d'Aféiere vun engem digitalen Euro a fënnef Joer lancéiert. An de sozialen Netzwierker behaapten Internetnotzer, dass d'Presidentin vun der EZB, Christine Lagarde, mat der Aféierung vun dëser Wärung d'Enn vum "Euro-Boergeld" ugekënnegt huet.

"D'Christine Lagarde kënnegt fir 2027 d'Enn vum Euro als Pabeierwärung un", heescht et an enger Publikatioun, déi zanter dem 30. November 2022 bal 18.000 Mol op TikTok, Facebook an Twitter gedeelt gouf.

"En digitalen Euro huet de selwechte Wäert wéi eng Banknout. Dir hutt en 20-Euro-Schäin an Dir kënnt och 20 Euro an digitaler Form hunn, déi Dir tëscht Ärer Bank, Geschäftsleit, asw. zirkuléiere loosse kënnt", seet d'Christine Lagarde an dësem Videoausschnëtt.

De kompletten Interview vum 7. Februar 2021 ass vun 40min50 un ze héieren.

D'Christine Lagarde kënnegt, wéi ze héieren ass, zu kengem Zäitpunkt d'Enn vum Boergeld un, mee schwätzt just den digitalen Euro un.

Wat ass den digitalen Euro?

D'EZB, déi den 20. Dezember 2022 vun der AFP kontaktéiert gouf, verweist op hiren Internetsite , op där si erkläert, dass den digitalen Euro "eng digital Wärung vun der Zentralbank wär, déi equivalent zum Boergeld wär, awer an elektronescher Form".

"Den digitalen Euro géif d'Widderstandsfäegkeet vun eiser Wärung géintiwwer onreguléierten technologeschen Entwécklungen am Bank- a Finanzsecteur (wéi Krypto-Verméigenswäerter an aner Bezuelméiglechkeeten, déi net op déi gängege Bankkaartesystemer zeréckgräifen) erhéijen, déi d'Finanzstabilitéit ënnergruewe kéinten", schreift si op hirer Websäit.

An awer stellt d'EZB ë.a. an hirem FAQ kloer, dass den digitalen Euro "d'Boergeld (Billjeeën a Mënz) ergänzen, awer net ersetze" géif.

An de sozialen Netzwierker geet ëmmer nees d'Suerg iwwer eng Entreprise ouni Boergeld ëm, dacks mat der Virstellung, dass dat eng generell Iwwerwaachung vun allen Transaktiounen an alle Bierger erméigleche géif.

Schonn am November 2022 an Abrëll 2021 hat d'AFP falsch Rumeuren iwwerpréift, no deenen eng däitsch Bank oder d'Entreprise VISA e Plang ausschaffe géifen, fir d'Boergeld ofzeschafen.

Am September 2022 huet déi engleschsproocheg Sektioun vum AFP-Faktencheck och Behaaptungen iwwerpréift, dass déi amerikanesch Entreprise Starbucks, op Initiativ vu lokale Butteker, d'Unhuele vu Boergeld komplett astelle géif.

"Boergeld an digitalen Euro wäerten ouni Probleem niefteneen existéieren", verséchert d'Yamina Tadjeddine, Professesch fir Sciences économiques op der Universitéit vun der Lorraine a Fuerscherin um Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA), den 21. Dezember 2022 géintiwwer der AFP.

"Dës Angscht virum Verschwanne vu Boergeld fënnt ee bei all neier monetärer Innovatioun. Wa mir awer zeréckkucken, gëtt däitlech, dass bei all Innovatioun de Support vum legale Geld (Scheck, Bankkaart, asw.) déi al Supporten net verschwanne gelooss huet, mee dobäikomm sinn. Jo, dës Neierungen hunn d'Gewunnechte vum Bezuele verännert, awer d'Billjeeën an d'Mënz wäerte weiderhin existéieren."

"Am europäesche Kader ass dat wuel wouer an et ass sécher, dass den digitalen Euro d'Boergeld ergänze wäert", verséchert de Jean-François Ponsot, Professer fir Sciences économiques op der Universitéit Grenoble-Alpes, deen den 21. Dezember 2022 vun der AFP kontaktéiert gouf.

"Wann d'EZB eng digital Wärung lancéiere wëll, da virun allem, fir private Kryptowärungen entgéintzewierken, déi e grousse Risiko fir d'Stabilitéit duerstellen. An dëser Hisiicht wär den digitalen Euro eng zouverlässeg a stabil Wärung wéi aner privat Wärungen", seet de Jean-François Ponsot weider, zemol d'Zentralbank de Garant fir d'Stabilitéit an de Wäert vun der Wärung ass.

Et sief drop higewisen, dass sech den digitalen Euro nach am Entwécklungsstadium befënnt. "Bis elo gouf nach keng Decisioun iwwer d'Realiséierungsphas oder de méigleche Lancement vun engem digitalen Euro getraff", erkläert d'EZB op hirer Websäit.

Eng Phas vun der Etüd gouf am Juli 2021 lancéiert a soll bis Oktober 2023 ofgeschloss sinn.

"De Conseil vun der EZB wäert dann decidéieren, ob mir an déi nächst Phas iwwergoe wëllen, an där mir integréiert Déngschter entwéckelen a "konkreet" Tester oder souguer Experimenter mat engem digitalen Euro duerchféieren. Dës Phas kéint dräi Joer daueren", preziséiert d'EZB an hirem FAQ.

Boergeld nach ëmmer beléift

Engem Sondage vun der EZB aus dem Juli 2020 no soe 40 Prozent vun den Europäer, zënter dem Ausbroch vun der Pandemie manner mat Boergeld ze bezuelen, wéi an dësem Faktencheck explizéiert gëtt.

E Punkt, op dee sech d'EZB stëtzt, fir mat den Intresse vun hirem digitalen Euro unzeginn: "Éischtens bezuelen d'Leit ëmmer méi digital, amplaz Boergeld ze benotzen. Bal d'Hallschent vun de Konsumenten am Euroraum gëtt un, dass si léiwer Outilen ouni Boergeld wéi Kaarte benotzen. Mir wäerte weiderhi Boergeld zur Verfügung stellen, awer wann et ëmmer manner fir Paiementer benotzt gëtt, kéint dat ëffentlecht Geld laangfristeg seng Roll als monetären Anker vum hybride Modell verléieren a seng Schlësselfunktioun, d'Vertrauen an d'Paiementer ze sécheren, a Gefor geroden, wat Auswierkungen op d'Ekonomie hätt. Paiementer sinn e Bien public, deen einfach ze wichteg ass, fir dem Maart iwwerlooss ze ginn", huet d'Christine Lagarde de 7. November 2022 an engem Discours zu Bréissel erkläert.

Wéi d'Befierchtungen awer weisen, déi duerch d'Publikatiounen op de soziale Reseauen, déi hei ënnersicht ginn, ausgeléist ginn, ass Boergeld nach ëmmer beléift. Och wann den technologesche Fortschrëtt an d'Pandemie d'Bezuele mat der Kaart oder mam Smartphone no vir bruecht hunn, "si Boergeld, Mënz a Banknouten op kengem Fall vum Ausstierwe bedréit", sou de Christophe Baud-Berthier, Direkter fir Affaires fiduciaires bei der Banque de France, deen an dësem Artikel vun der AFP zitéiert gouf.

"De Moyen fir ze bezuelen, deem d'Fransousen am meeschte vertrauen, sinn d'Banknouten a Mënz", huet hien op de Journées de l'Economie de 15. November 2022 rappelléiert.

Dowéinst hätt d'EZB keen "Interêt" dorun, d'Drécke vu Boergeld anzestellen, versécheren d'Yamina Tadjeddine an de Jean-François Ponsot géintiwwer der AFP.

"Länner, déi Boergeld komplett duerch digital Suen ersetze wëllen, wéi Finnland oder Schweden, hunn e Réckzéier gemaach. Et ass kloer, dass en Deel vun der Populatioun nach ëmmer u Boergeld gebonnen ass, well et e Synonym fir Inclusioun a sozial Liene ka sinn", wéi de Jean-François Ponsot sot.

Doriwwer eraus "verlaangt d'Blockchain-Technologie, déi fir d'Entwécklung vum digitalen Euro agesat soll ginn, Infrastrukturen, déi fir Geschäftsleit deier ka sinn, Energie an eng Internetverbindung, sou dass et Beräicher gëtt, an deenen esou eng Entwécklung net wierklech méiglech ass", füügt d'Yamina Tadjeddine bäi.

"A wat geschitt, wann de Stroum ausfält? Den digitalen Euro ass eng energieintensiv Technologie, sou dass d'Méiglechkeet, Mënz oder Banknouten ze versuergen, an exzeptionelle Situatiounen, an deenen aner Bezuelméiglechkeeten net méi méiglech sinn, Ofhëllef schaaft an d'Kontinuitéit vum Bezuelsystem assuréiert gëtt", seet si weider.

An engem anere Faktencheck huet de Loÿs Moulin, Direkter vum Développement du Groupement des cartes bancaires, gesot, dass "d'Bezuelméiglechkeeten am Allgemenge komplementar sinn, de Client d'Wiel muss hunn, a speziell am franséischen Ekosystem gleewen ech net un e 'Cashless'-System."

Bedenke wéinst der Traçabilitéit

Wéi schonn an dësem Artikel erkläert, kann d'Digitaliséierung vun Transaktiounen och berechtegt Suergen ervirruffen, well se eng Traçabilitéit (d'Zeréckverfollegen, Um. v. d. Red.) erméiglecht.

Dat kéint dozou geféiert hunn, dass verschidde Länner wéi d'Bahamas an Nigeria digital Wärungen ageféiert hunn, fir "déi finanziell Inclusioun ze fërderen a Boerbezuelungen ze reduzéieren, fir Korruptioun an illegalen Handel ze bekämpfen", seet d'Nathalie Janson, bäigeuerdent Professesch op der NEOMA Business School.

"Et ass sécher, dass mat technologeschen Entwécklungen d'Zeréckverfollege vu Bezuelunge verbessert gëtt", kommentéiert d'Yamina Tadjeddine.

"Wa mir haut eis Akeef per Scheck oder Blue Card bezuelen, kënnen d'Banken d'Manéier vun eisen Depensen an hir Destinatären. Dës Informatioune ginn - ausser an Ausnamefäll - net un de Staat oder d'EZB weiderginn, awer dës Angscht ka mam digitalen Euro wuessen", betount si.

A China gehäit d'Entwécklung vum "digitale Yuan" - deen, wéi an dësem Artikel vu "Les Echos" beschriwwen, d'Späichere vu Suen an d'Duerchféiere vun Transaktiounen iwwer eng Applikatioun erméiglecht, déi vum Fuerschungsinstitut fir digital Wärunge vun der chineesescher Volleksbank entwéckelt gouf - Froen no der Bedeelegung an dem Kontrollrecht vun den Autoritéite bei Transaktiounen an domat nom Schutz vun der Privatsphär op.

A Frankräich an Europa sinn awer Instanze wéi d'Commission nationale informatique et libertés (CNIL) oder de Comité européen pour la protection des données (CEPD) zoustänneg. Zanter 2018 ass d'Dauer fir Versuerge vun Donnéeë vu Persounen, déi bei engem Paiement mat der Kreditkaart erhuewe ginn, gesetzlech op d'Zäit vun der Transaktioun limitéiert.

An der ëffentlecher Consultatioun iwwer den digitalen Euro hunn 43 Prozent vun de Befrotenen d'Vertraulechkeet als de wichtegsten Aspekt vum digitalen Euro bezeechent.

Heizou sot d'Christine Lagarde de 7. November zu Bréissel: "Mir wëllen héich Standarde bei der Vertraulechkeet fir d'Notzer vum digitalen Euro assuréieren. Awer total Anonymitéit - wéi beim Boer bezuelen - schéngt menger Meenung no keng praktikabel Optioun ze sinn. Se wär kontradiktoresch zu anere politeschen Ziler wéi d'Anhale vun de Virschrëfte fir d'Bekämpfe vum Blanchiment an d'Bekämpfe vun der Terrorismusfinanzéierung. Ausserdeem wär et praktesch onméiglech, d'Notze vum digitalen Euro als Investissement ze limitéieren - zum Beispill duerch Detentiounslimitten oder gestaffelt Remuneratiounen -, fir déi d'Identitéit vun den Notzer bekannt si muss."

"Mir sollten op d'mannst en Dateschutzniveau garantéieren, deen de Solutioune vun den haitege Bezuelstandarden entsprécht. Ech mengen awer, dass et wënschenswäert wär, ënner gewëssen Ëmstänn vun dëser Grondlinn ofzewäichen. Mir préiwe beispillsweis zesumme mat der Europäescher Kommissioun, ob den digitalen Euro bestëmmt Funktiounen - änlech wéi beim Boergeld - reproduzéieren an eng gréisser gréisser Vertraulechkeet beim Bezuele mat méi klenge Montanten a geréngem Risiko, och beim Offline-Bezuelen, erméigleche kéint", huet si bäigefüügt.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.