Op dëser Foto si just 13 vu 15 Kandidate vun déi Gréng Stroossen. / © Déi Gréng Stroossen

Déi Stroossener Gréng gi mat enger Duebelspëtzt aus der Maryse Bestgen an dem Anne-Marie Linden an d'Gemengewalen. Allebéid sinn den Ament am Gemengerot.