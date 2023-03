D'Stater DP huet am spéiden Nomëtteg hir komplett Lëscht fir d'Gemengewalen, den 11. Juni, presentéiert.

Nieft der scho bekannter Duebelspëtzt vu Lydie Polfer a Patrick Goldschmidt, souwéi der liberaler Familljeministesch Corinne Cahen, där hir Kandidatur och scho méi laang bekannt ass, stelle sech och d'Schäffe Simone Beissel an déi aktuell Conseillere Colette Mart, ClaudeRadoux, MathisProst a Sylvia Camarda nach emol de Wieler an der Haaptstad.

D'Conseilleren Héloïse Bock a Jeff Wirtz dogéint trieden dëst Joer net méi un.

Eng éischte Kéier fir d'Stater DP mat an d'Course ginn dann ënnert anerem nach d'Geschäftsfra Anne Kaiffer, déi eng Familljemetzlerei an der Stad leet an de Gastronom Alexandre de Toffol, deen am Nuetsliewen aktiv war. Hie war ënnert anerem bis Enn 2021 Co-Associé vum Saumur.

Hei déi komplett Lëscht