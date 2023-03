An der Gemeng Suessem gëtt et mat dem Serge Faber (53 Joer) an der Fabienne Erpelding (33 Joer) eng Duebelspëtzt.

An der Gemeng trieden déi Gréng mat 17 Kandidaten un, aacht Fraen an néng Männer. D'Altersmoyenne läit bei 44 Joer. Hei déi komplett Lëscht: Serge FABER 53

Fabienne ERPELDING 33

Alain CORNÉLY 67

Jérôme DECKER 43

Lynn FABER 22

Stéphanie HOELTGEN 31

Michèle HORNICK 37

Michel LUYINDULA 51

Anita MEROVCI 27

David RAMMELLA 27

Robert RINGS 65

Pit STEINMETZ 39

Nelly TESSARO 70

Christiane THEIS 56

Marc WEGENER 51

Yann WINTERSDORF 27

Tamara WOLFF 37