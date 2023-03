An der CSV-Héichbuerg Hesper ginn och Déi Gréng mat an d'Walen, déi aktuell mat 3 Conseilleren am Gemengerot vertruede sinn.

Op der Lëscht sinn och déi 2 aner aktuell Conseillere Carole Goerens a Roland Tex. Déi 17 gréng Hesper Kandidaten hunn eng Altersmoyenne vu ronn 50 Joer - op der Lëscht sti 7 Fraen an 10 Männer. Anescht wéi bei de Walen 2017 stelle sech zu Hesper op de verschiddene Lëschte keng 15 mee 17 Kandidaten de Wieler. Wéi et vun de Gréngen Hesper heescht, wier d'Gemeng déi lescht 6 Joer vun enger eenzeger Majoritéitspartei - der CSV- geleet ginn, wat der Gemeng net gutt gedoen hätt – "e Wiessel wier duerfir néideg". Hei déi komplett Lëscht: Marie-Lyne KELLER 45

Stephen DE RON 32

Roland TEX 65

Carole GOERENS 52

Cornelia BAUM 54

Paul BISSENER 74

Cédric BRODIN 51

Jérôme DIERICKS 47

Manuel KUMAPLEY 45

Julie LAGORCE 40

Olivier LAMESCH 46

Michèle LOUIS 67

Willy MARCUS 70

Patrick MENEGUZ 48

Maya PERAZA DIDION 23

Ben REYTER 20

Catherine SCAUFLAIRE 64