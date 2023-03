D'CSV Walfer schéckt den 11. Juni 6 Fraen a 7 Männer an d'Walen.

Nieft dem aktuelle Buergermeeschter François Sauber trieden och den aktuelle Schäffe Misch Feidt an d'Conseilleren Alex Donnersbach an Edmée Schmit-Streff bei de Gemengewalen 2023 un. D'Conseillère Marie-Anne Eiden-Renckens stellt sech no 30 Joer am Gemengerot net méi de Wieler.

Hei déi komplett Lëscht: