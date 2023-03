D'Ekipp vun déi Lénk Suessem mat 9 Fraen an 8 Männer fir d'Gemengewalen, den 11. Juni, steet. Den Altersduerchschnëtt läit bei 48 Joer.

Déi Lénk zu Suessem presentéieren hir Lëscht fir d'Gemengewalen am Juni, mat 4 Leit un der Spëtzt: d'Deputéiert Myriam Cecchetti, déi schonn eng Kéier fir déi gréng am Schäfferot war, d'Conseilleren Jos Piscitelli, och ex-gréngen, a Patrizia Arendt an d'Irina Holzinger, déi fir d'lokal Koordinatioun vun der Partei zoustänneg ass.

Och de Gemengerot a fréieren Deputéierte Serge Urbany geet nach ee mol mat. Aktuell ass eng LSAP-CSV-Koalitioun zu Suessem an der Verantwortung.

Hei déi komplett Lëscht: