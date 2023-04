Zu Bettenduerf geet den éischt Gewielte bei den Gemengewalen 2017 an 1. Schäffe José VAZ DO RIO fir d’Biergerlëscht “ Eng Ekipp fir Iech” an d'Walen.

Hie gëtt ënnerstëtzt vun 9 Männer an 2 Fraen. Mat dobäi sinn d’Gemengeréit Albert Back a Lucien Kurtisi. Hei déi komplett Lëscht José VAZ DO RIO, 66

Albert BACK, 79

Paula BARBOSA DOS SANTOS, 40

Martien KELDERS, 58

Yves KREMER, 39

Lucien KURTISI, 48

Andreia MARQUES PEREIRA , 31

Jérôme MARQUES, 40

Laurent MOLITOR, 25

Roland SCHONS, 45

Frank SCHULER, 42