7 Fraen an 8 Männer gi fir déi Gréng mat an d'Gemengewalen. Spëtzekandidate sinn d'Cecilia Beirão an de Felix Bemtgen. D'Altersmoyenne läit bei 41 Joer.

Hei déi komplett Lëscht Cecilia BEIRÃO 46

Felix BEMTGEN 30

Aida CARRICO 56

Jean-Baptiste dit Batty GALLION 33

Marcel GENGLER 39

Gilles HEINISCH 44

Julie HOFFMANN 22

Alexander JOLIVET 50

Lisa JUNG 36

Tatiana KONOPLINA 44

Jerry KREINS 50

Elisabeth dit Lis MOSSONG 59

Manuel QUARING 32

Mariette WEILER 56

Ben ZENNER 31