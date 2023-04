Nieft der Deputéierter sinn d'Monique Heinen, den Denis Barthelmy an den Yves Steffen Spëtzekandidat. Zéng Fraen an néng Männer gi mat an d'Gemengewalen.

Hei déi komplett Lëscht Semiray AHMEDOVA 42

Yves STEFFEN 35

Monique HEINEN 56

Denis BARTHELMY 27

Vera BINTENER 57

Iness CHAKIR 20

Alex CHRISTOFFEL 57

Marie-Alix DALLE 33

Marie DELCOURT 62

Sandro FARNETI 41

Robert GARCIA 68

Francise GRIMLER 60

Jasmin HAASE 50

Georges LEMMER 33

Nicolas LORI 40

David MAHNEN 48

Daniela OLIVEIRA DA SILVA 36

Bob REUTER 49

Celia SEIL 23