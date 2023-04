Bei der Wëntger DP gi néng Männer mat an der Course an zwou Fraen

Hei déi komplett Lëscht Alex THILLENS, 64

Sylvie BEFFORT, 48

Paul CANNAR, 31

Nico EISCHEN, 50

Josy ESCHEID, 62

Fabienne MANDER-GLESENER, 36

Marcel MERSCH, 66

Luc REFF, 36

John SCHANCK, 71

Fernand SCHOLTES, 65

Ken SCHROEDER, 33