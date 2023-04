An der Majorzgemeng kandidéieren dofir awer 6 aktuell Gemengerotsmemberen. Am Ganze gëtt et 13 Kandidate fir 9 Posten.

Hei déi komplett Lëscht

Mandy ARENDT

Laurent BERCHEM

Patrick BERENS

Daniel DALLO

Fernand DIEDERICH

François HEDIN

Jacqueline MAJERES

Yann PELLÉ

Joé John Gusty PETER

Daniel ROCHA

Virginie SCHWINN ép. TORRES

Fernand WEILER

Isabelle WICKLER