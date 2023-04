Mam Préizerdaul sinn och an enger weiderer Majorzgemeng d'Kandidaten elo bekannt. Et hu sech 11 Leit opgestallt fir 9 Posten am Gemengerot.

Hei déi komplett Lëscht

Max BINTENER

Mareike BÖNIGK

Vincenzo dit Enzo COLAMONACO

Marc GERGEN

François HILGER

Michel LOES

Mathieu JEFFY

Fernand MÜLLER

Marc REHLINGER

Tom SCHAUS

René ZIGRAND