Vun deenen déi bis elo am Conseil derbäi waren, ginn nëmmen nach de Marc Roeder, Frank Schmit an de Christophe Thirifay mat an d'Walen.

Hei déi komplett Lëscht

John BERLO

Claude BINGEN

Patricia Maria DA MOTA

Paulo DINIS MOURAO

Carole GILS

Vic MOUSEL

Marc ROEDER

Frank SCHMIT

Christophe THIRIFAY

Marco WAGNER