RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Ongënschteg Wiederkonditiounen"14 Leit stierwe bei Fligeraccident am Südsudan

RTL mat AFP
E Méindeg si 14 Persoune bei engem Fligeraccident am Südsudan ëm d'Liewe komm, deen éischten Erkenntnisser no op schlecht Wiederkonditiounen zeréck ze féiere wier.
Update: 27.04.2026 17:44
De Fliger ass vum internationale Fluchhafen zu Juba gestart an ongeféier 20 Kilometer vun der Haaptstad ofgestierzt.
© AKUOT CHOL/AFP

E klenge Fliger ass e Méindeg am Südsudan an der Géigend vun der Haaptstad Juba ofgestierzt. Dobäi sinn all 13 Passagéier an och de Pilot ëm d'Liewe komm, esou lokal Autoritéiten.

De Fliger war eng Cessna, déi vum internationale Fluchhafen zu Juba gestart ass an ongeféier 20 Kilometer vun der Haaptstad ofgestierzt ass. Éischten Erkenntnisser no wier d'Ursaach "ongënschteg Wiederkonditiounen, besonnesch schlecht Siicht" gewiescht.

Ënnert den Affer waren 12 Persounen aus dem Südsudan an zwee aus Kenia.

Fligeraccidenter net ongewéinlech

De Südsudan huet mat Instabilitéit, Konflikter an Aarmut ze kämpfen a verfüügt net iwwer eng zouverlässeg Transportinfrastruktur. Fligeraccidenter sinn net ongewéinlech a ginn dacks op Iwwerlueden a schlecht Wiederkonditiounen zeréckgefouert.

Am Januar 2025 sinn 20 Mënsche bei engem Fligeraccident am Norde vum Südsudan ëm d'Liewe komm. Am Joer 2021 si fënnef Leit gestuerwen, wéi e Cargofliger mat Pëtrol fir de Welternärungsprogramm vun der UN ofgestierzt ass.

2017 ass e Fliger vun der Pist ofkomm, an e Pompjeeswon gerannt an duerno a Flamen opgaangen – déi 37 Persounen u Bord hunn deemools awer iwwerraschend iwwerlieft. An 2015 ass en Antonov-Fliger aus sowjettescher Zäit zu Juba ofgestierzt, wat 36 Mënschen d'Liewe kascht huet.

Am meeschte gelies
Op eise Stroossen
Dräi Accidenter am Laf vun e Sonndeg, Automobilistin zu Schëffleng liewensgeféierlech blesséiert
Fotoen
Parquet deelt mat
Täter an Affer vun déidlecher Messerpickerei um Lampertsbierg hu sech net kannt
U Grenz mat Lëtzebuerg
Verwaltungsgeriicht vu Koblenz deklaréiert däitsch Identitéitskontrollen als "illegal"
24
Invité vun der Redaktioun (27. Abrëll 2026)- Fernand Kartheiser
"Ech hu keng Beréierungsängscht": ADR-Europapolitiker verdeedegt den Dialog mat Moskau
Video
Audio
61
Et sollt vum Findel aus a Schweden goen
Luxair-Maschinn Richtung Stockholm huet e Sonndeg kuerz nom Start missen ëmdréien
Weider News
Schëss beim Korrespondenten-Dinner
"Lénks-extremen Haass-Kult": Wäisst Haus schwätzt vun Attentatsversuch op Donald Trump
D'EU-Parlament zu Stroossbuerg
"Mir mussen ophalen a Siloen ze denken"
Tilly Metz mat klore Fuerderungen un d'Europaparlament
Audio
2
Hotel zu Hurghada
Bayreschen Tourist stierft no Schlaange-Bëss bei Virféierung an Ägypten
Arméierten Iwwerfall
Nigeria: Ugräifer entféieren 23 Kanner aus Weesenhaus
Den Opbau vun der Bün op der Copacabana zu Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro
Techniker stierft bei Opbauaarbechte vun der Bün fir Shakira-Megaconcert
Video
US President Donald Trump (R) and Britain's King Charles III inspect a guard of honour during a ceremonial welcome in the Quadrangle at Windsor Castle in Windsor on September 17, 2025, during the US president's second state visit.
Ugespaante Relatiounen am Moment
Déi brittesch Kinnekskoppel ass dës Woch op Staatsvisitt an den USA
8
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.