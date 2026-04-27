RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Mir mussen ophalen a Siloen ze denken"Tilly Metz mat klore Fuerderungen un d'Europaparlament

Chris Meisch
Gesondheet, Déiereschutz an nohalteg Landwirtschaft: Dat sinn d'Haaptsujete vun der Lëtzebuerger Europadeputéierter Tilly Metz déi e Méindeg virun der Press erkläert huet, u wéi engen aktuelle Gesetzer an Dossiere si am Europaparlament schafft.
Update: 27.04.2026 17:59
D'EU-Parlament zu Stroossbuerg
D'EU-Parlament zu Stroossbuerg
©  by Wikimedia / Diliff (Creative Commons)

An och wéi eng wichteg Decisiounen an den nächste Wochen zu Bréissel a Stroossbuerg ustinn a wéi eng Positioune si dobäi vertrëtt. Dobäi goung et ënner anerem ëm de Manktem u wichtege Medikamenter, d'Personalkris am Gesondheetssecteur, méi strenge Reegele bei Déierentransporter an de pluri-annuellen EU-Finanzplang.

Tilly Metz presentéiert hir Schwéierpunkten / Reportage: Chris Meisch

Et wier wichteg, de Leit d'Sujeten, déi am Parlament diskutéiert an ofgestëmmt ginn, méi no ze bréngen, esou déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz. Am Beräich Gesondheet sti virun allem essenziell Medikamenter am Fokus. D'EU wëllt sech no der Pandemie besser ofsécheren a manner ofhängeg vum Ausland ginn. Am Beräich Déiereschutz geet et ëm nei Reegele fir Déierentransporter an ëm méi streng Virschrëfte fir d'Zuucht an de Verkaf vun Hënn a Kazen, ënner anerem mat engem obligatoresche Marquage iwwer Mikrochip.
An Agrardossiere plädéiert d'Tilly Metz fir eng méi nohalteg Politik. Europäesch Sue sollen éischter der Produktioun vu Bio-Produiten zegutt kommen, amplaz zum Beispill staark verschaffte Produiten. D'Tilly Metz huet betount, datt een an Zukunft misst ophalen a Siloen ze denken.

"Zweetens ass et fir mech wichteg, dass mir de Mënsch an de Mëttelpunkt stellen an net kuerzfristeg, finanziell Interesse vun e puer Aktionären. Dat heescht, wichteg ass de Vorsorgeprinzip an d'Preventioun an de Mëttelpunkt ze stellen an net just kuerzfristeg ze denken, wéi mir kënne kuerzfristeg finanzielle Benefice maachen, mir mussen an d'Zukunft investéieren."

En anere wichtege Sujet fir d'gréng EU-Vertriederin ass den Interimsrapport iwwert de pluri-annuellen EU-Finanzplang, dee mat ronn 214 Milliarden Euro dotéiert ass. Dobäi geet et ëm d'Prioritéite fir den nächste laangfristegen EU-Budget, also wéi vill Suen an den nächste Joren ënner anerem a Beräicher wéi Verdeedegung, Klima, Landwirtschaft, Fuerschung oder Gesondheet investéiert solle ginn.

"A wat elo mol gutt ass an de Verhandlunge vun dem Rapport ass wierklech déi pro-europäesch Gruppéierungen, déi dru geschafft hunn. Wat elo gutt ass, a wat mir hei gerett kruten ass, dass do d'Kompetitivitéit zesumme gesi gëtt mat Klimaschutz, mat Waasserresilienz an dass all finanziell Ënnerstëtzung och Hand an Hand geet mat EU-Grondwäerter a mat Rechtsstaatlechkeet."

Beim neie Budget géing et dem Tilly Metz no och drëms goen, datt d'EU méi eege Recettë generéiert. Hei géing ënnert anerem eng méi fair Besteierung vu grousse Konzerner, online Glécksspiller, Cryptokapital-Benefisser a schiedleche Produiten, déi der ëffentlecher Gesondheet schueden, wéi zum Beispill dem kultivéierte Fleesch, debattéiert ginn.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.