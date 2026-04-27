Hotel zu HurghadaBayreschen Tourist stierft no Schlaange-Bëss bei Virféierung an Ägypten

AFP, iwwersat vun RTL
E 57 Joer ale Mann aus Bayern ass bei enger Show an engem Hotel an Ägypten no engem Schlaange-Bëss ëm d'Liewe komm.
Update: 27.04.2026 16:48
Bei der Schlaang soll et sech méiglecherweis ëm eng Kobra gehandelt hunn.
© VALERIA MONGELLI/Hans Lucas via AFP

Eng Schlaange-Show an engem Hotel zu Hurghada an Ägypten ass fir e Mann aus Bayern déidlech ausgaangen. De 57 Joer ale Mann war Ufank Abrëll zesumme mat dräi Familljememberen an d'Virféierung vun engem sougenannte "Schlangenbeschwörer", wéi d'Police vu Kempten e Méindeg matgedeelt huet.

Wärend der Show kruten Touristen ënner anerem zwou Schlaangen – méiglecherweis Kobraen – ëm den Hals geluecht. Eng vun dësen huet de Schlaangen-Artist an d'Box vum Affer erakrauche gelooss.

Dobäi huet d'Schlaang de Mann an d'Bee gebass. Police-Informatiounen no huet de Mann dono däitlech Zeeche vun enger Vergëftung gewisen a misst wéinst engem Häerz-Kreeslaf-Stëllstand reaniméiert ginn.

De Mann aus Bayern gouf an e Spidol bruecht, wou hie spéider gestuerwen ass.

De Parquet an d'Police vu Memmingen hunn Ermëttlungen zu den Ëmstänn vum Doud opgeholl. D'Resultater vun enger toxikologescher Ënnersichung stoungen deemno nach aus.

Op eise Stroossen
Dräi Accidenter am Laf vun e Sonndeg, Automobilistin zu Schëffleng liewensgeféierlech blesséiert
Kommunioun zu Maacher
"Et sinn eng ganz Rei, déi och wierklech aus Iwwerzeegung kommen"
Futtball: BGL Ligue
Knapp Victoire fir Déifferdeng, Diddeleng no Biissener Remis neien Zweeten
Basketball-Championnat
Ettelbréck a Bartreng ginn an der Halleffinall 1:0 a Féierung
Invité vun der Redaktioun (27. Abrëll 2026)- Fernand Kartheiser
"Ech hu keng Beréierungsängscht": ADR-Europapolitiker verdeedegt den Dialog mat Moskau
Arméierten Iwwerfall
Nigeria: Ugräifer entféieren 23 Kanner aus Weesenhaus
U Grenz mat Lëtzebuerg
Verwaltungsgeriicht vu Koblenz deklaréiert däitsch Identitéitskontrollen als "illegal"
Rio de Janeiro
Techniker stierft bei Opbauaarbechte vun der Bün fir Shakira-Megaconcert
Ugespaante Relatiounen am Moment
Déi brittesch Kinnekskoppel ass dës Woch op Staatsvisitt an den USA
No geplatzte Gespréicher mat den USA
Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi ass zu Moskau
Nordkorea
Kim Jong Un ënnersträicht Ënnerstëtzung fir den "hellege" Krich vu Russland an der Ukrain
