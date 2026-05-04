Verstouss géint Wafferou?Iran warnt d'USA viru maritimmem Asaz an der Hormus-Strooss

RTL mat AFP
Den Iran huet gewarnt, datt eng geplangten US-Missioun an der Hormus-Strooss als Verstouss géint de Waffestëllstand gëllt, nodeems den Donald Trump ugekënnegt hat, amerikanesch Schëffer géifen dofir agesat ginn, blockéiert Handelsschëffer ze begleeden.
Update: 04.05.2026 08:12
Duerch déi iranesch Blockad vun der Hormus-Strooss ginn aktuell grouss Quantitéiten Ueleg, Gas an Dünger net méi um Weltmaart verdeelt.
Den Iran huet e Méindeg kloergestallt, datt een all amerikanesch Interventioun am Sträit ëm d'Hormus-Strooss als Verstouss géint de Waffestëllstand am Noen Oste géif interpretéieren. Dës Ausso koum, nodeems den US-President Donald Trump ugekënnegt huet, dass d'USA ufänken, Handelsschëffer duerch déi blockéiert Waasserstrooss ze eskortéieren.

Zanter dem Waffestëllstand den 8. Abrëll leien d'Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran op Äis. Den Iran kontrolléiert nach ëmmer déi strategesch wichteg Mieresstrooss, nodeems et zu US-israeeleschen Attacken op Teheran komm war.

Dëst bleift e wichtege Sträitpunkt tëscht béide Länner. Duerch déi iranesch Blockad vun der Hormus-Strooss ginn aktuell grouss Quantitéiten Ueleg, Gas an Dünger net méi um Weltmaart verdeelt.

Als Géigemoossnam hu sech d'USA dozou entschloss, och eng Blockad géint iranesch Häfen ze imposéieren.

Den Donald Trump huet de Weekend säin neie maritimmen Asaz als "Project Freedom" bezeechent an dëse Schrëtt als "humanitäre Geste", fir déi vill betraffe Schëffer an hir Besatzungen bezeechent, wëll dës net genuch Verfleegung kéinten hunn.

D'Operatioun soll e Méindeg ufänken. Dem US-Central Command no ginn an dëser Missioun iwwer 100 Fligeren an Dronen an ëm déi 15.000 Zaldoten agesat.

Als Äntwert huet de Chef vun der nationaler Sécherheetskommissioun am iranesche Parlament betount, dass all amerikanesch Stéierung am neie Maritim-Regime an der Hormus-Strooss als Verletzung vum Waffestëllstand gewäert gëtt.

Trotz der ugespaanter Lag huet den Trump deklaréiert, dass seng Vertrieder "ganz positiv Gespréicher" mam Iran féieren, déi fir béid Säiten eng Léisung brénge kéinten. Allerdéngs ass hien net op de 14-Punkte-Plang agaangen, deen Teheran als Basis fir en Enn vum Konflikt proposéiert huet.

Der Iran hat nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt. Das Weiße Haus wollte diese Angaben nicht kommentieren.
