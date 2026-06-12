RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

USA maachen DrockKolumbianescht Schëff mat Hëllefsgidder kënnt op Kuba un

AFP, iwwersat vun RTL
Ee kolumbianescht Schëff mat Hëllefsgidder huet d'Karibikinsel Kuba erreecht, déi zanter Méint ënnert enger US-Energieblockad leit.
Update: 12.06.2026 22:52
Ein kolumbianisches Schiff mit Hilfslieferungen hat die seit Monaten unter einer US-Energieblockade leidende Karibikinsel Kuba erreicht. Die "ACR Caribe" der kolumbianischen Streitkräfte traf am Freitagmorgen im Hafen von Havanna ein.
Der kolumbianescher Regierung no huet d'ACR Carbie ronn 100 Tonne Liewensmëttel, Medikamenter, Spidolsmaterial a Solanpanels transportéiert.

© AFP

D'ACR Carbie vun der kolumbianescher Arméi ass e Freideg de Moien am Hafe vun Havanna ukomm, wéi Journaliste vun der Noriichtenagence AFP observéiert hunn. Der kolumbianescher Regierung no huet d'Schëff vun der Marinn ronn 100 Tonne Liewensmëttel, Medikamenter, Spidolsmaterial a Solanpanels transportéiert.

Aus Washington ass den Drock op Havanna an de leschte Méint ëmmer méi geklommen. Kubanesch Regierungsvertrieder geheie Washington vir, ee Virwand ze sichen, fir déi sozialistesch Insel militäresch kënnen unzegräifen. Den US-President Trump hat schonn e puermol domat gedreet, d'Kontroll iwwer d'Land ze iwwerhuelen.

Kuba läit just ongeféier 145 Kilometer vun der Südspëtzt vum US-Bundesstaat Florida wäit fort. Zenter 1962 steet d'Land ënnert engem US-Wirtschaftsembargo. Aktuell ass Kuba an der schwéierster Kris zanter dem Enn vun der Sowjetunioun — d'Land leit ënner Stroumausfäll an engem Manktem u Pëtrol.

D'kubanesch Regierung huet e Freideg erkläert, et géif een un engem Pak u "Prioritéite" schaffen, fir op d'Kris ze reagéieren an de wirtschaftlechen a soziale Modell vum Land ze reforméieren.

Och Mexiko huet schonn Hëllefsgidder op Kuba geschéckt. Pëtrol war allerdéngs och bei dëser Hëllefsliwwerung keen derbäi.

Mexiko liefert laut Präsidentin Claudia Sheinbaum weitere Hilfsgüter nach Kuba. Erdöl werde jedoch nicht in den kommunistisch regierten Karibikstaat transportiert, fügte sie an. Mexiko bemühe sich um "andere Arten der humanitären Unterstützung".
Nach ëmmer kee Pëtrol dobäi
Mexiko schéckt weider Hëllefsgidder op Kuba

Am meeschte gelies
An der Stad
Mann gouf bei Aarbechtsaccident liewensgeféierlech blesséiert
Grouss Ëmfro am Kader vum RTL Readers' Choice
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi bescht Fritten?
Hausse vum Leetzëns
"Déi logesch a bescht Decisioun" mat den Informatiounen, déi haut do sinn
21
De Marc Oberweis iwwert d'WM 2026
"Do sinn einfach déi falsch Leit um Rudder bei der FIFA"
15
Formel 1
Pierre Gasly kritt seng Podiumsplaz vu Monaco zréck
Weider News
E puer Méint no der déidlecher Attack op een Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz geet geschwënn de Geriichtsprozess lass.
Déidlechen Ugrëff op Zuchbegleeder
Geriicht zu Zweebrécken (D) gesäit kee Grond fir eng Mord-Uklo
De pakistanesche Premier Shehbaz Sharif.
Pakistanesche Premier mellt
USA an Iran hu sech op eng lescht Fassung vum Friddensaccord gëeenegt
De fréiere President vu Südkorea Yoon krut eng weider laang Prisongsstrof
Dronen iwwer Nordkorea
Ex-President vu Südkorea Yoon kritt weider 30 Joer Prisong
Video
Den nigerianesche President Bola Tinubu
President vun Nigeria
Op d'mannst 13.000 Terroristen an engem Joer ëmbruecht ginn
Bundespolizei deelt mat
Nigerianer, dee vu Lëtzebuerg via Mandat d'arrêt gesicht gouf, ausgeliwwert
Demokratesch Republik Kongo
Knapp 700 confirméiert Ebola-Infektiounen a méi wéi 130 Doudesfäll
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.