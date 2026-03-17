RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Pakistan féiert den Ament en oppene Krich mam Afghanistan400 Leit solle bei Attack op e Spidol zu Kabul gestuerwe sinn, sou de Reproche vun den Taliban

Andy Brücker
Wärend d'Opmierksamkeet weltwäit op de Konflikt mam Iran geet, eskaléiert och d'Situatioun an der Regioun.
Update: 17.03.2026 09:57
© WAKIL KOHSAR/AFP

Pakistan seet, datt et mëttlerweil an engem “oppene Krich” mat Afghanistan steet. Elo soll et e schwéieren Ugrëff op eng Klinik ginn hunn.

D’pakistanescht Militär huet Ziler zu Kabul ugegraff. Engem Taliban‑Spriecher no wiere bei engem Treffer op eng Entzuchsklinik fir Drogepatiente ronn 400 Mënschen ëm d’Liewe komm, an 250 weiderer verletzt. Pakistan dementéiert dat a seet, et hätt ee geziilt militäresch Ariichtungen an Terror‑Infrastrukturen attackéiert an dobäi probéiert, keng Zivilisten ze treffen.

D’Klinik soll iwwer 2.000 Better hunn. Den UN‑Mënscherechtsrapporteur huet sech “erféiert” iwwer déi héich Zuel un Zivilaffer gewisen. Afghanesch Tëlee‑Biller hunn no den Attacken e grousst Feier, Dampwolleken a Rettungsaarbechten an zerstéierte Gebaier gewisen.

Am meeschte gelies
15 Minutte bis beim 113 opgehuewe gouf?
Bei Urgence op kee Fall den Appell ofbriechen, esou d’Police
3 Leit virun 3 Joer gestuerwen
Kee Strofprozess: Parquet huet Dossier vum Accident am Neiduerf scho virun enger Zäit klasséiert
Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus
"Et ass bal komplette Stëllstand hei"
Video
Figur net bezuelt
Police stellt Fra, déi zu Mäerzeg Hondsstatu geklaut huet
Xavier Bettel
"Ech mengen net, dass den Donald Trump Doudegriewer vun der NATO wëll sinn"
Audio
Weider News
Zwou Persounen aus Frankräich an eng Persoun aus Italien goufen op Bali festgeholl, well se pornographescht Material solle produzéiert a verbreet hunn.
Bis zu 10 Joer Prisong
Dräi Europäer op Bali festgeholl, wéinst Verdacht, pornographescht Material produzéiert ze hunn
Dem US-President Donald Trump ass déi kubanesch Regierung scho laang en Dar am A.
Insel an der Kris
Donald Trump kënnegt un, Kuba wëllen ze "iwwerhuelen"
Video
2
Däitsch Police mellt
Zwou Persounen an engem Bistro zu Raunheim an Hessen erschoss, Täter op der Flucht
Touriste beim Sprangbuer am Burj Khalifa Séi zu Dubai.
Rakéiten an Dronen amplaz Touristen
De Krich trëfft d'Golfdestinatiounen, Europa dierft profitéieren
Video
Audio
A sketch by artist Rocco Fazzari shows accused Bondi shooter Naveed Akram appearing via video link at Downing Centre Local Court in Sydney on March 17, 2026.
Verlaangt Protektioun vu Privatsphär
Mamm vum presuméierte Bondi-Beach-Attentäter mat Doudesmenacë konfrontéiert
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
China wëll Iran mat humanitärer Hëllef ënnerstëtzen
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.