Déi international Ekonomie gëtt duerch Loft- a Waasserverschmotzung geschiedegt. D'Gesondheet vu Milliarde vu Mënsche steet um Spill.

E Véierels vun den Erkrankungen a fréien Doudesfäll op der ganzer Welt ginn duerch Ëmweltverschmotzung an -zerstéierung ausgeléist. Loft- a Waasserverschmotzung, genau sou wéi d'Zerstéierung vun den Ökosystemer, sollen d'Liewensraim vu Milliarde vu Mënsche a Gefor setzen an d'international Ekonomie massiv schiedegen, esou heescht et an enger Étude vun e Mëttwoch. De Glawen un de Wuesstem vun der Ekonomie gëtt sënnlos, wann een un déi zukünfteg Doudeszuelen denkt, déi ëmmer méi an d'Luucht ginn. Dëst betrëfft och den Ausfall vun der Aarbecht an d'Gesondheetskäschten.

Am "Global Environment Outlook" (GEO) iwwert den Zoustand vun der Äerd hu ronn 250 Wëssenschaftler aus 70 verschiddene Länner sechs Joer laang geschafft. Fir dës GEO-Etüd gouf mat Hëllef vun Datematerial d'Auswierkung vun Aflëss aus der Ëmwelt op d'Entwécklung vu méi wéi honnert Krankheeten op der ganzer Welt berechent. D'Resultat ass, dass d'Ëmweltverschmotzung fir eng Epidemie op der ganzer Welt suergt, déi ëmmer méi grouss ekonomesch Problemer ausléist. Néng Milliounen Doudesfäll eleng am Joer 2015 sollen op Ëmweltverschmotzung zréckzeféiere sinn, esou heescht et am Rapport.

Experte warnen, dass den Ofstand tëschent aarmen a räiche Leit ëmmer méi grouss gëtt. De ville Konsum, Liewensmëttelverschwendung an d'Verschmotzung an den Industrielänner féiert an den aarme Länner zu Honger, Aarmut a Krankheeten. Knaschtegt Drénkwaasser a schlecht Kläranlage léisen all Joer den Doud vu ronn 1,4 Millioune Mënschen aus. Nach méi geféierlech ass d'Loftverschmotzung, déi all Joer tëschent sechs a siwe Millioune Mënschen d'Liewen hëlt.

Ënnert anerem schwätzen d'Wëssenschaftler och iwwert déi fatal Suitte vum massiven Asaz vun Antibiotique an der Liewensmëttelproduktioun. Bis an d'Mëtt vum Joerhonnert kéinte sougenannten "Super-Bakterien" zu der Haaptursaach vu fréien Doudesfäll ginn.

Et soll dringend noutwenneg sinn, déi Situatioun ze stoppen an ëmzedréinen, sou heescht et an engem Handelsofkommes am Rapport, deen un d'Politik adresséiert gouf. Et gëtt awer nach keen internationalen Accord fir de Schutz vun der Ëmwelt, deen ee mam Paräisser Klimaofkommes vergläiche kann. An dësem gouf 2015 decidéiert, d'Äerderwiermung op ënner zwee Grad ze begrenzen, wa méiglech souguer op 1,5 Grad. Am Moment steiert d'Äerd allerdéngs op eng Erwiermung vu mindestens dräi Grad zou.