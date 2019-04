Eng Enquête a Frankräich ass elo op der Sich no de Grënn, firwat sou vill Puppelcher ouni gewëss Kierperdeeler op d'Welt kommen.

Ronn 150 Kanner kommen all Joer mat Malformatiounen oder feelende Kierperdeeler op d'Welt, an dat nëmmen a Frankräich. Fir déi Zoustänneg vun der Enquête ass dëst keen Zoufall, an anere Länner sinn d'Zuele vu Puppelcher, déi mat engem Handicap op d'Welt kommen, vill méi niddreg, housch et um Donneschdegowend op France TV. D'Chercheure sinn der Meenung, dass dëse Problem u chemesche Produite läit, deenen d'Mammen deeglech ausgesat sinn. Aktuell gi Pestiziden an aner Bakterien am Drénkwaasser ënnersicht.

En Eenzelfall ass dëst awer leider net. Schonn Ufank den 90er Joer gouf a Groussbritannien deeselwechte Phänomen festgestallt. Deemools konnt d'Schold och genee enger Stolfabrick zougeschwat ginn, wougéint déi betraffen Elteren och eng Uklo erhuewen haten.

D'Enquête an eisem Nopeschland ass vun engem fréiere Fonctionnaire vum Agrikultur-Ministère lancéiert ginn.