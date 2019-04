Den US-President Trump verwéckelt sech bei sengen ëffentlechen Optrëtter, oder wann en twittert, ëmmer méi a falsch oder deels falsch Aussoen.

Zu deem Fazit kënnt d’Washington Post, an engem Faktencheck, iwwert dat wat de President ëffentlech matdeelt oder behaapt.

Bis de 26. Abrëll hätt den Trump, der Zeitung no, op d’mannst schonn 10.000 mol wärend senger Presidence d’Onwourecht gesot, oder sech op falsch oder net beluechte Fakten baséiert.

An engem Interview mat Fox News wier et d’lescht Woch beispillsweis net manner wéi 45 mol geschitt. An der Moyenne wieren et ëmmerhin 26 esou Aussoen pro Dag.