An Däitschland musse ronn 600.000 Persounen nodréiglech géint d'Riedele geimpft ginn.

Dat hätten Estimatioune vum Gesondheetsministère erginn, wéi d'Bild Zeitung e Méindeg schreift. Betraff wiere ronn 360.000 Kanner. Donieft sollen a Spideeler an an Dokteschpraxissen ëm déi 220.000 Mataarbechter gezwonge ginn sech ze impfen.

Den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn huet seng Initiativ, wat déi geplangten Impfflicht ugeet, nach eemol verdeedegt. Et wier eng Fro vum allgemenge Gesondheetsschutz, sou den CDU-Politiker e Sonndeg den Owend an den ARD-Tagesthemen. Trotz intensiver Opklärung, wieren déi néideg Impfquoten bis elo net erreecht ginn. D'Impfflicht an Däitschland soll vum 1. Mäerz 2020 u gëllen. Ginn d'Virschrëften net respektéiert dreeën deene concernéierte Leit, déi hir Kanner net impfen loossen, Geldstrofen vu bis zu 2.500 Euro an si riskéieren, dass hir Kanner aus der Kita ausgeschloss ginn.