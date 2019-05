An Thailand, der Touristendestinatioun par excellence, ass och net alles Gold wat blénkt.

Op der enger Säit déi impressionnant Tempelen a Plage wéi aus dem Billerbuch, ma op där anerer Säit Dreck. D’Julie Mathes ass de Moment an Thailand ënnerwee, enger Paradäis-Insel, déi riskéiert am eegene Knascht z'erstécken.

AUDIO: Koh Lipe erstéckt am Dreck / Reportage Julie Mathes

"Thailännesch Malediven" gëtt ëmmer nees gesot fir d'Insel Koh Lipe am Südweste vun Thailand. Mat hire wäisse Sandplagen an turquoise-bloem Waasser, ass Koh Lipe eng vun de wéinegen Inselen an Thailand, déi nach net total vum Tourismus iwwerrannt ass. Ma dobäi wäert et net bleiwen, well den Zouwuess weist däitlech no uewen. A wou Demande ass, muss Offer geschaaft ginn. Ëmmer méi Hotellen a Restaurante gi gebaut, mat der Konsequenz, datt een dem Dreck net méi Meeschter gëtt.

Wann een déi gutt ofgeschiermte Resorts verléisst kritt een e Schock beim Ubléck vu risegen Dreckstippen, Plastiksfläschen an Tuten, déi iwwerall an der Landschaft ronderëm leien, do verginn engem d'Malediven.

Am Castaway Resort ass d'Julie enger franséischer Mataarbechterin begéint, déi erkläert huet, wat d'Hotellen an d'Restauranten ënnerhuelen, fir de Problem an de Grëff ze kréien. Verschiddener benotzen zum Beispill manner Stréihällem aus Plastik. De Gros offréiert och keen Take-away méi.

Si huet awer och drop opmierksam gemaach, dass et net duergeet, wann d'Hotellerie an d'Restauratioun sech dem Problem unhëlt. Do sinn d'Leit, respektiv de Client gefuerdert. Den Tourist mécht net genuch Efforten, beschwéiert sech awer iwwert de villen Dreck. Et sinn awer si, déi all Dag hir nei, zoue Fläsch Waasser am Bungalow fuerderen. Op esou enger klenger Insel wéi Koh Lipe entsteet doduerch extrem vill Plastikoffall.

Et gëtt Hoffnung

D’Organisatioun "Trashhero" ass 2013 vun 2 Schwäizer, dem Roman Peter an dem Darius Vakill, zu Koh Lipe gegrënnt ginn. Des Organisatioun bréngt all Méindeg Fräiwëlleger zesummen, fir d’Insel opzeraumen a sou gutt et geet vum Dreck ze befreien. "Trashhero" mécht e wichtege Schrëtt an déi richteg Richtung an huet sech mëttlerweil och international en Numm gemaach.

Bali, Malaysien an d'Philippinnen ginn dësem Beispill no a stellen sech der Problematik. Et läit awer wéi gesot u jidderengem Eenzelen en Effort ze maachen a sech och, oder zemol an der Vakanz bewosst ze sinn, wéi ee respektvoll mat eiser Ëmwelt ëmgeet.