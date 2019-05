No engem jorelaange Rechtssträit sinn d'Deeg vum bekannte franséische Koma-Patient Vincent Lambert gezielt.

D'Doktere vun der Uniklinik zu Reims hunn déi liewenserhalend Moossname vum 42 Joer ale Fransous gestoppt. Dat huet den Affekot vun der Famill matgedeelt. D'Elteren hate sech bis zum Schluss dogéint gewiert.

De Vincent Lambert ass zanter engem Motorradsaccident viru gutt 10 Joer queeschschnëttsgeläämt a läit an enger Aart Wachkoma. Déi kënschtlech Ernärung gouf elo gestoppt. Et dierft wuel e puer Deeg daueren, bis de Vincent dout ass.

"Et wier eng Schan, e Skandal", huet den Affekot vun den Elteren ausgesot. Si hätten hirem Jong nach net emol dierfen e leschte Kuss ginn, fir Äddi ze soen.

D'Eltere vum Vincent sinn iwwerzeegte Katholiken an haten de Weekend nach emol déi lescht Hiewel a Beweegung gesat, fir d'Liewe vun hirem Jong ze retten. An engem oppene Bréif hu si de President Emmanuel Macron perséinlech ëm Ënnerstëtzung gefrot. Deem virausgaangen, war e 6 Joer laange Rechtssträit duerch all héich Instanzen an och duerch den Europarot, ouni Succès.

Den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter zu Stroossbuerg an de franséische Staatsrot haten am Fréijoer dëst Joer am Sënn vun de Medeziner decidéiert.