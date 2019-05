Et gouf erausfonnt, datt plazeweis d'Grenzwäerter ëm dat 300-facht iwwerschratt goufen.

E Méindeg gouf eng Etüd vun der Universitéit York, déi sech mat deem Sujet ausernee gesat huet, zu Helsinki presentéiert. Dobäi gouf erausfonnt, datt plazeweis d'Grenzwäerter ëm dat 300-facht iwwerschratt goufen. Am ganzen huet d'Ekipp aus Wëssenschaftler 711 Waasserprouwe an 72 Länner geholl. An do op déi 14 heefegsten Antibiotiquë getest, mat der Conclusioun, datt d'Réckstänn vun deene Medikamenter am Waasser kéint een Afloss op d'Déieren a Planzewelt hunn. Et géif sech eng geféierlech Resistenz géint d'Medikamenter bilden.