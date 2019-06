Iwwer 400.000 Mënsche stierwen der Weltgesondheetsorganisatioun WHO no all Joer, well se verduerwe Liewensmëttel konsuméiert hunn.

Bal all 10. Mënsch op der Äerd géif eemol d'Joer krank ginn duerch Iessen, dat mat Bakterien, Viren, Parasitten oder chemesche Substanze kontaminéiert ass. D'Vereenten Natioune wëlle sech dofir asetzen, dass Liewensmëttel méi sécher ginn. Wéi et vun der WHO heescht, wier et eng eemoleg Geleeënheet, fir d'Bewosstsinn virun de Geforen duerch kontaminéiert Iessen ze fërderen, bei Regierungen, Produzenten, Transporteuren a Konsumenten. Vum Bauerenhaff bis op den Teller, all déi Betraffe misste mathëllefen, fir dass eis Nahrung propper ass. Donieft weist d'Weltgesondheetsorganisatioun och op déi massiv Perten hin, déi duerch sou Krankheetsfäll op der Aarbecht ausfalen. Si chiffréiert de Produktivitéitsverloscht duerch sou Ausfäll a Länner mat niddregen a mëttlere Revenuen op 95 Milliarden Dollar d'Joer.