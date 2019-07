Den aktuelle Remboursement vun 30% vun de Käschte gëtt an enger éischter Phas um Enn vum Joer op 15% reduzéiert.

Dat huet de franséische Gesondheetsministère en Dënschdeg bekannt ginn. Vun 2021 u sollen et da guer keng Remboursementer méi ginn.

D'Gesondheetsministesch Agnès Buzyn sot, dass dës Iwwergangsphas, souwuel de Patiente wéi och der betraffener Industrie Zäit soll ginn, sech op dës Changementer ze preparéieren.

Déi franséisch Gesondheetsautoritéite waren Enn Juni zu der Conclusioun komm, dass déi wëssenschaftlech Beleeg fir eng Effikassitéit vun der Homeopathie net duer ginn, fir ee Remboursement vun der ëffentlecher Krankekeess ze justifiéieren.

Dës alternativ Medezin ass sou beléift wéi och ëmstridden. Eng sëlleche Fuerscher soen, dass d'Homeopathie net effikass ass.

Hei zu Lëtzebuerg ginn net all Homeopathesch Mëttel rembourséiert. Just bei vereenzelten iwwerhëlt d'Krankekeess een Deel dovunner. Verschiddener gi bis zu 80% rembourséiert. D'Gesondheetskeess huet an dem Sënn eng Lëscht opgestallt mat deene verschiddene Kategorien, déi betraff sinn.