Den Hype ronderëm d'Firma "Beyond Meat" hält un a suergt fir e Plus am Ëmsaz vun 287 Prozent.

Den Trend, fir vegan ze liewen, mécht sech fir d'Firma "Beyond Meat", déi Burger ouni Fleesch produzéiert, bezuelt. Am zweete Quartal huet d'Firma also e Plus am Ëmsaz vu 67,3 Milliounen Dollar gemaach. Déi kalifornesch Firma stellt Fleesch-Alternativen aus Planzen hir, déi awer ausgesinn a schmaache wéi den Déiereproduit. "Beyond Meat" geet mam Trend vun der Zäit, an där vill Leit hir Iessgewunnechten änneren a mëttlerweil ganz oder deels op Fleesch verzichten. Dobäi kënnt eng clever Vermaartung vun de Produiten, déi un d'Rettung vum Planéit gekoppelt ass.