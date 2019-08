An der éischter Halschent vum Joer 2019 gouf et weltwäit déi héchsten Zuel u gemellte Riedelen zanter 2006.

Wéi d'Weltgesondheetsorganisatioun zu Genf matdeelt, goufe bis Enn Juli an 182 Länner knapp 365 Dausend Fäll vu Riedele registréiert. Dat sinn der méi wéi am ganze Joer 2018, erkläert d'WHO, déi an engems drop hiweisen, datt nëmmen e Brochdeel vun den Erkrankungen och wierklech gemellt ginn.



D'Riedele sinn eng immens ustiechend Krankheet, vun där meeschtens Kanner betraff sinn.