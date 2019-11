Thomas Cook Däitschland annuléiert alleguerten d'Reesen, déi scho fir d'nächst Joer gebucht sinn.

Dat huet den däitsche Reesorganisateur um Dënschdeg de Moien annoncéiert. Och wann d'Reesen deels oder ganz bezuelt wieren, kéinte se net ugetruede ginn.

Fir honnertdausende "Frühbucher" ass dat natierlech eng batter Nouvelle. Et deit alles drop hin, dass och déi däitsch Duechter vum insolvente Reesubidder net méi ze retten ass.

Bis elo huet de Rees-Stop just bis Enn Dezember 2019 gegollt. Elo sinn awer och all d'Reese fir d'Joer 2020 betraff. Ofgesot si Pauschalreese vun de Veranstaltermarken Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen an Air Marin, souwéi iwwer Thomas Cook International gebuchte Reesen.

Fir den Zäitraum bis September 2020 hate rezenten Informatiounen no ongeféier 660'000 Leit eng Rees gebucht.