An der Lutte géint de "Sauftourismus" setzt Mallorca an Zukunft op nach méi streng Reegelen. D'Hotelbesëtzer ginn an d'Flicht geholl.

Nach ass op der Playa de Palma net vill lass an de Sand och net mat Sangria-Eemere bedeckt. Fir datt dat an de Summerméint och net méi vir kënnt, huet d'Regionalregierung vun de Baleareninselen e Freideg fir een neit Gesetz gestëmmt. Mat dësem sollen an Zukunft "Happy Hours", organiséiert Bistro-Touren an "all-you-can-drink"-Offeren der Vergaangenheet ugehéieren.

"D'Baleare ginn dat éischt Reeszil an Europa, dat den exzessiven Tourismus bekämpft", sou den Tourismusminister vu Mallorca Iago Negueruela. "Si schueden eisem Image. Et si Praktiken, déi eise Matbierger Suerge bereeden, déi sech op d'Gesondheet an d'Sécherheet auswierken, genee wéi op den Tourismus".

Et si virun allem zwou Zonen, déi den Image vu Mallorca als Insel vum "Sauftourismus" gepräägt hunn: D'Playa de Palma mam El Arenal a Magaluf. Op der Nopeschinsel Ibiza ass et San Antoni.

Op dëse Plaz gëlle vun der nächster Woch u méi streng Reegelen, sou de Minister. Beispillsweis mussen Automaten a Geschäfter, déi Alkohol verkafen, um 21.30 Auer zoumaachen. Dat neit Gesetz reegelt och wat a wéi vill an All-Inklusive-Hoteller däerf zerwéiert ginn. Esou sinn dräi gratis alkoholesch Drinks pro Persoun beim Mëtteg- an Owesiessen erlaabt. Tëscht den Iesszäiten däerf kee gratis Alkohol méi verdeelt ginn. Speziell Offeren, wéi "Zwee Béier fir Een" si verbueden.

2018 hunn d'Baleareninsele Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera 14 Milliounen Touriste gezielt.