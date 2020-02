Géint den R. Kelly lafen nei Ermëttlunge wéinst weidere presuméierte Affer, déi den R&B-Sänger mëssbraucht soll hunn.

Dat hunn déi zoustänneg Autoritéiten e Freideg matgedeelt, Detailer goufe keng genannt.

Am neie Verfare geet riets vu 5 méiglechen Affer. Och Kannerpornographie kritt de Sänger virgeworf, hie soll sech selwer beim Sex mat Mannerjärege gefilmt hunn. Donieft soll hien am éischte Prozess 2008, an deem de Kelly fräigesprach gouf, méiglech Zeien Schweigegeld bezuelt hunn.

Och zu New York an an den US-Bundesstaaten Illinois a Minnesota lafe Verfare géint de Sänger, dee sämtlech Reprochë vu sech weist.

Den R. Kelly war an den 90er Joren duerch d'Lidd "I Believe I Can Fly" berüümt ginn.