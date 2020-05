An enger Crèche an Däitschland ass een dräijäregt Kand no engem Otemstëllstand gestuerwen. Et war eng Gewaltdot an eng Educatrice gëtt verdächtegt.

D'Educatrice hat scho vu sech aus an der Crèche vu Viersen bei Mönchengladbach gekënnegt, ier et zum Doud vum klenge Meedche koum. Op hirem zweetleschte Schaffdag ass d'Kand an d'Spidol komm. Dat klengt Kand huet net méi geotemt a gouf reaniméiert, mee ass duerno un engem Gehierdoud, de 4. Mee verstuerwen. D'Ermëttlungen hunn erginn, datt d'Affer Bluddungen am Aen hat, dat géif weisen, datt Gewalt mat am Spill war.

Duerno ass d'Erzéierin wéinst Verdacht op Mord festgeholl ginn, si wëll awer näischt zum schlëmmen Tëschefall soen.

Dës Educatrice wier schonn zënter 2017 op aneren Aarbechtsplazen an änlech Fäll verwéckelt gewiescht. A Spillschoulen a Crèchen, wou si geschafft huet, wier et an der Vergaangenheet zu méi Tëschefäll komm. Zum Beispill gouf schonn ee Jong, deen ënner hirer Opsicht war, an d'Spidol bruecht. Déi aner potentiell Affer wieren net uspriechbar gewiescht an hätte verdréinten Ae gehat. Si sinn awer net gestuerwen. Deemools gouf awer net direkt géint d'Erzéierin ermëttelt. Ermëttelt gouf awer scho géint d'Fra an dat wéinst enger virgetäuschte Strofdot. Dat hunn déi zoustänneg Ermëttler en Donneschdeg op enger Pressekonferenz bekannt ginn.

Och wann d'Fra virdrunner net kriminell opgefall ass, hätten hier Cheffe séier gemierkt, datt si net gutt an hirem Beruff war. Hier wier ee Mangel un Empathie virgeworf ginn a si hätt kee Gefill fir mat Kanner ze schaffen.