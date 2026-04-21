Ënnerschiddlech MeenungenWéini geet d'Wafferou tëscht Iran an USA op en Enn?

RTL mat AFP
De Waffestëllstand tëscht de Konfliktparteie leeft no zwou Wochen aus. Wéini genee, doriwwer ginn d'Meenungen auserneen.
Update: 21.04.2026 19:40
Wéini ass d'Wafferou genee eriwwer?
© AAMIR QURESHI/AFP

Teheran an de Vermëttler Pakistan behaapten, dass déi zwou Woche laang Wafferou tëscht dem Iran an den USA um fréie Mëttwochmoie wäert auslafen. De pakistaneschen Informatiounsminister Attaullah Tarar huet op X matgedeelt, dass d’Paus um 4:50 Auer Lokalzäit, 1:50 Auer eiser Zäit, eriwwer wier. Déi iranesch Staatstëlee huet als Zäitpunkt 3:30 Auer Lokalzäit uginn, wat 2:00 MESZ entsprécht. Zu där Auerzäit war virun zwou Wochen de Waffestëllstand a Kraaft getrueden.

Den US-President Donald Trump hat virdrun an engem Interview behaapt, d’Wafferou géif bis e Mëttwoch den Owend Washingtoner Zäit gëllen - also een Dag méi laang wéi vu Pakistan annoncéiert. Donieft wier et extrem onwarscheinlech, datt hien enger Verlängerung vum Waffestëllstand mam Iran géing zoustëmmen.

Kënnt et zu neie Gespréicher?

Pakistan hat béid Parteien zu enger zweeter Ronn vu Friddensgespréicher op Islamabad invitéiert. Dem Tarar no hätt den Iran awer net offiziell dorop reagéiert. Senger Meenung no wier eng Äntwert op d’Demande virum Enn vun der Wafferou awer “entscheedend”. E Spriecher vum iraneschen Ausseministère huet just matgedeelt, dass eng endgülteg Decisioun nach net getraff gi wier. Grond dofir wiere widderspréchlech Messagen a Behuelen, grad sou wéi Aktioune vun US-amerikanescher Säit, déi net z’akzeptéiere wieren.

Iwwerdeems war geplangt, dass den JD Vance sech en Dënschdeg géif op de Wee maachen, fir un der neier Gespréichsronn deelzehuelen. Engem Porte-parole vum US-Vizepresident no wieren am Wäissen Haus zu Washington awer zousätzlech Meetingen ugesat ginn, sou datt hie fir d’éischt nach un deene misst deelhuelen.

Am meeschte gelies
No Rapport vun dräi Experten
Suspensioun vum Dr. Philippe Wilmes gëtt ëm 21 Méint verlängert
Brand an engem Stall
Groussasaz vun de Pompjeeë wéinst engem Feier um Bouferterhaff bei Bartreng
Iechternacher Gemengerot gëtt gréng Luucht
Mëtt nächst Joer soll de Shopping Outlet ulafen
Audio
Fotoen
5
Tëschebilan vun de Staatsfinanzen
"Mir gesi lo am Mäerz schonn een Defizit vun 278 Milliounen Euro"
49
Invité vun der Redaktioun (21. Abrëll) - Carole Muller
D'Betriber brauchen "elo" Mesuren, net eréischt an e puer Méint
Video
Audio
9
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Xavier Bettel
‘’Wëlle mer am Fong, datt am Libanon en zweet Gaza geschitt?"
Video
0
Libanesesch Autoritéiten
Bis ewell schonn 2.454 Doudeger duerch Konflikt tëscht Israel an der Hisbollah
Wieren zum Doud verurteelt ginn
Den Donald Trump fuerdert den Iran op, aacht Frae fräizeloossen
D'Geriichtsgebai zu Istanbul.
No Doud vu Famill aus Däitschland an engem Hotel
Sechs Persoune musse sech zu Istanbul viru Geriicht veräntwerten
Déi véier Kandidate fir d'Nofolleg vum Antonio Guterres als UN-Generalsekretär.
Wie gëtt den Nofollger vum Antonio Guterres?
D'Kandidate fir d'Amt vum UN-Generalsekretär stelle sech zu New York vir
Ukrain
Op d'mannst 25 Blesséierter bei russeschen Dronenattacken
