D'Fachzeitung "The Lancet" zitt hir Etüd iwwert den Asaz vun de Medikamenter Chloroquin an Hydroxychloroquin géint den neiaartege Coronavirus zeréck.

3 vun de 4 Auteuren hu sech no der Publikatioun zu Wuert gemellt a gesot, si hätten d'Zweiwel un den Donnéeën net kënne widderleeën. D'Etüd, déi den 22. Mee an der Zeitung "The Lancet" publizéiert gi war, war zur Konklusioun komm, datt d'Malariamedikament warscheinlech net fir den Asaz u Coronapatiente gëeegent wier, an éischter souguer d'Mortalitéit eropschrauwe kéint.

Wéinst dësen negative Resultater waren eng Rei Fuerschungsetüde mat Hydroxychloroquin ausgesat ginn. Nom negativen Avis vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der Publikatioun vun der Etüd, hat och d'Lëtzebuerger Santé matgedeelt, datt Hydroxychloroquin net méi dierf an der Etüd Discovery agesat ginn. Dës Etüd läit den Ament souwisou op Äis, well den Ament keng Coronapatiente méi am CHL behandelt ginn.

D'WHO hat schonn e Mëttwoch matgedeelt, datt d'Tester mat Hydroxychloroquin bei Covid-Patiente kéinte weidergoen.

Hydroxychloroquin war an der Lescht vill mediatiséiert ginn, och well den US-President Donald Trump doranner e Wonnermëttel gesäit, dat hien, eegenen Aussoen no, präventiv hëlt.