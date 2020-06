A Brasilien huet de Coronavirus scho vill Affer gefuerdert, dat och an der indigener Populatioun. An déi kritiséiert elo de President.

An de Reebëscher heescht et, de rietskonservative President Jair Bolsonaro géif de Coronavirus benotzen, fir déi indigene Populatioun stierwen ze loossen. Dës Brasilianer si vill méi schwéier vum Virus getraff, wéi déi aner Populatioun. Si si vill méi vulnerabel an de Mortalitéitstaux ass bei hinnen duebel esou héich.

D'Politik hätt bis ewell nach näischt gemaach fir ze hëllefen, sou de Raoni Metuktire, ee bekannten indigene Chef. Seng Leit hätten Accès zu enger ganz schlechter medezinescher Versuergung a bis elo wier nach näischt geschitt, fir dat ze änneren.

D'franséisch Associatioun "Planète Amazon" huet 43.000 Euro Spende gesammelt, fir den Einheimeschen am Lockdown ze hëllefen a si mat Iessen ze versuergen.

Zënter laangem gëtt dem Bolsonaro seng Politik vun der indigener Populatioun kritiséiert. Virop, well hien ëmmer méi Reebësch ofholze wëll fir Landwirtschaft a Minnen. Donieft gëtt hien am ganze Land wéinst senger Corona-Politik kritiséiert, well hien den Impakt vum Virus ëmmer nees minimiséiert. Brasilien zielt ewell 34.000 Corona-Doudeger, déi drëttmeescht hannert den USA a Groussbritannien.