Dat huet de Chef vun de EASA, de Patrick Ky, e Mëttwoch matgedeelt. D'FAA an den USA hat d'Verbuet schonns am November opgehuewen.

Et hätt een d'Maschinn getest an elo gréng Luucht ginn, datt de Fliger sécher genuch wier. D'Kontroll wier onofhängeg an ouni wirtschaftlechen oder politeschen Drock gemaach ginn.

Dat weltwäit Fluchverbuet fir d'737 MAX war am Mäerz 2019 decidéiert ginn. Grond war, datt zwee Fligeren erofgefall waren, een an Indonesien an een an Ethiopien. Am Ganze gouf et 346 Doudesaffer.

Fir de Feu Vert ze kréien, hat Boeing eng Rei technesch Verännerunge virgeholl.