Wien an Däitschland areese wëll an net vollstänneg geimpft oder geheelt ass, muss fir 10 Deeg a Quarantän. Déi nei Astufung gëllt vun e Sonndeg un.

Déi däitsch Bundesregierung stuuft de Grand-Duché, grad wéi bal 40 aner Länner wéinst den héijen Infektiounszuelen als Héichrisikogebitt an. Dëst vun e Sonndeg un, heescht et vum Robert Koch-Institut. Domadder gëllt bal all zweet Land op der Welt nees als Héichrisikogebitt. Am Ganze sinn et iwwer 100 Staaten.

Wien aus esou enger Regioun an Däitschland areest an net komplett geimpft oder geheelt ass, muss fir 10 Deeg a Quarantän a ka fréistens 5 Deeg no der Arrivée en Test maachen, fir éischter erauszekommen. An der Vergaangenheet haten d'Nopesch-Bundeslänner Rheinland-Pfalz a Saarland fir de klenge Grenzverkéier temporär Exceptioune fir 24 Stonne gemaach.

Nieft Lëtzebuerg kommen ënnert anerem och Schweden, Australien, Argentinien, Israel, Kenia an Dubai op d'Lëscht. Dat eenzegt Land, wat vun der Lëscht gestrach wäert ginn, ass d'Ukrain. Éisträich ass vun e Sonndeg un iwwerdeems dat eenzegt Nopeschland vun Däitschland, dat net als Héichrisikogebitt agestuuft gëtt.

D'Klasséierung als Héichrisikogebitt bréngt eng Reeswarnung vum Auswärtigen Amt fir net noutwenneg touristesch Reese mat sech. Esou kënnen Touristen hir gebuchte Reese méi einfach stornéieren.