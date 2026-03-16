RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lex Delles virun den EU-Energieministeren"Europa muss manner ofhängeg vu fossillen Energië ginn"

Claudia Kollwelter
E Méindeg waren d'Energieministeren aus den EU-Memberstaaten zu Bréissel beieneen.
Update: 16.03.2026 17:29
Den esteschen Energieminister Andres Sutt (lénks) an enger Reunioun mat sengem Lëtzebuerger Homolog Lex Delles.





© MECO

Europa muss manner ofhängeg vu fossillen Energie wéi Pëtrol a Gas ginn”, huet de Lëtzebuerger Energieminister Lex Delles am Kader vu der Reunioun vum EU-Energieministerrot zu Bréissel betount.

D’Entwécklung vun den Energiepräisser war ee grousse Sujet, virun allem wéinst den Tensiounen um Gas- a Pëtrolsmaart duerch de Konflikt am Mëttleren Osten. Anere Sujet war de sougenannte “Netz-Pak”, deen déi energeetesch Verbindunge tëscht EU-Länner verbessere soll, d’Elektrifizéierung fërderen an d’Geneemegungsprozedure fir Energieinfrastrukturen beschleunegen. Dat soll d’Energietransitioun ënnerstëtzen an eng zouverlässeg Energieversuergung garantéieren.

© Alexandros MICHAILIDIS
© MECO

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De Lex Delles huet sech iwwerdeems mam esteschen Energieminister getraff, fir e Memorandum of Understanding (MoU) ofzeschléissen. Dësen Accord soll d’Zesummenaarbecht tëscht Lëtzebuerg an Estland am Beräich vun den erneierbaren Energie weider stäerken, besonnesch bei Projeten zu der Wandenergie.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.