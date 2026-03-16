Lex Delles virun den EU-Energieministeren"Europa muss manner ofhängeg vu fossillen Energië ginn"

“Europa muss manner ofhängeg vu fossillen Energie wéi Pëtrol a Gas ginn”, huet de Lëtzebuerger Energieminister Lex Delles am Kader vu der Reunioun vum EU-Energieministerrot zu Bréissel betount.
D’Entwécklung vun den Energiepräisser war ee grousse Sujet, virun allem wéinst den Tensiounen um Gas- a Pëtrolsmaart duerch de Konflikt am Mëttleren Osten. Anere Sujet war de sougenannte “Netz-Pak”, deen déi energeetesch Verbindunge tëscht EU-Länner verbessere soll, d’Elektrifizéierung fërderen an d’Geneemegungsprozedure fir Energieinfrastrukturen beschleunegen. Dat soll d’Energietransitioun ënnerstëtzen an eng zouverlässeg Energieversuergung garantéieren.
De Lex Delles huet sech iwwerdeems mam esteschen Energieminister getraff, fir e Memorandum of Understanding (MoU) ofzeschléissen. Dësen Accord soll d’Zesummenaarbecht tëscht Lëtzebuerg an Estland am Beräich vun den erneierbaren Energie weider stäerken, besonnesch bei Projeten zu der Wandenergie.